На углу Сытнинской и Кронверкской может появиться апарт-отель

«Унисто Петросталь» ищет партнера для строительства апарт-отеля на углу Сытнинской и Кронверкской, общая сумма вложений оценивается в 2,4 млрд рублей.

Недавно холдинг доказал в Верховном суде право застроить участок площадью 6 тыс. м2, купленный им у города в 2012 году на торгах Фонда имущества, пишет «Ъ». Архитектурное бюро «Студия 44» разработало для «Унисто Петросталь» торгово-офисный центр с гостиницей площадью 39,4 тыс. м2, однако дело затормозилось из-за двух зданий дореволюционной постройки. Застройщика хотели обязать их реконструировать, однако холдинг доказал, что они для этого слишком ветхие, и обязался после сноса восстановить их фасады. Затем на участке велись раскопки археологов, которые нашли там захоронения, датируемые началом XVIII века. Останки были перезахоронены, однако этот случай стал поводом для включения участка в рекреационную зону, а затем в список ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования).

«Унисто Петросталь» пыталась добиться от города компенсации за потерю возможности строить на купленном участке, но получила отказ и обратилась в суд, который принял решение вернуть территорию в зону деловой застройки. Между тем у холдинга сейчас трудности с деньгами, из-за чего он не может достроить несколько начатых объектов. Сейчас «Унисто Петросталь» ищет соинвестора, вместе с которым сможет построить апарт-отель за 2,4 млрд рублей и заработать на этом 1,4 млрд рублей. Холдинг рассчитывает на прибыль от этого проекта, надеется вложить ее в достройку проблемных объектов и выполнить обязательства перед дольщиками.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что задержан гендиректор компании «Норманн» Владимир Смирнов, у которого тоже большие проблемы с дольщиками.