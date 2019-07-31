На Таллинском шоссе сгорел ТЦ «Далпорт Сити»

На Таллинском шоссе сгорел ТЦ &#171;Далпорт Сити&#187;
Торговый центр "Далпорт Сити" находится в Горелово, рядом с гипермаркетом "ОКей". Фото: кадр из видео в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Сегодня в половине пятого утра загорелся торговый центр «Далпорт Сити» на Таллинском шоссе. Пожар около 3 часов тушили 21 машина и 63 пожарных из Петербурга и Ленобласти.

Пожар распространился на территории в 200 м2. Пострадавших нет. По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о пожаре в Виллозском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти поступило в 04:29 утра 31 июля. В соцсетях очевидцы предполагали, что возгорание произошло в фитнес-клубе, который находится в этом же здании. Тем не менее оказалось, что помещение Fitness House не пострадало, но из-за запаха гари занятия в нем отменены. Возгорание было ликвидировано в 07:15 утра. Дознаватели выясняют причины пожара.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Янино открыли новое пожарное депо

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