В Янино открыли новое пожарное депо

В зону ответственности части войдут населенные пункты Колтуши, Янино, Кудрово, а также ближайшие к ним поселки. Фото: pixabay.com

В зону ответственности части войдут населенные пункты Колтуши, Янино, Кудрово, а также ближайшие к ним поселки. Фото: pixabay.com

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, открыл в Янино на улице Ясная пожарное депо. Дежурство пожарная часть будет осуществлять среди ряда новостроек во Всеволжском районе, население которых будет свыше 80 тыс. человек.

В зону ответственности части войдут населенные пункты Колтуши, Янино, Кудрово, а также ближайшие к ним поселки.

Дрозденко заявил, что новостройки должны быть оснащены всеми компонентами безопасности, а работники должны чувствовать поддержку со стороны государства в виде современной техники и, конечно, зарплаты.

Губернатор Ленобласти также назвал открытие депо последовательной политиков, которая направлена на обеспечение новых населенных пунктов всей необходимой инфраструктурой.

Также на заседании коллегии сообщили, что депо рассчитано на три пожарных машины, а дежурство будет нести 46 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о строительстве пожарной части в Сертолово.