В Сертолово начали строить пожарное депо

В городе Сертолово Ленинградской области началось строительство пожарного депо. Стоимость работ составит 157 млн рублей.
«Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.
В Сертолово появится депо второго типа площадью 1,5 тыс. кв. метров. На территории будут располагаться двухэтажное здание депо, два резервуара для воды, автостоянки, четырехэтажная учебная башня и беговая дорожа.
Ожидается, что в депо будут трудиться 53 человек. В смену будет дежурить 12 специалистов.
Сейчас ближайшая к Сертолово пожарная часть находится в десяти километрах. Депо, как отметили в пресс-службе, позволит ввести в эксплуатацию областную детскую больницу.
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