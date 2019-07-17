В Сертолово начали строить пожарное депо

В Сертолово построят пожарное депо на 4 машино-выезда. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Сертолово построят пожарное депо на 4 машино-выезда. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В городе Сертолово Ленинградской области началось строительство пожарного депо. Стоимость работ составит 157 млн рублей.

«Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

В Сертолово появится депо второго типа площадью 1,5 тыс. кв. метров. На территории будут располагаться двухэтажное здание депо, два резервуара для воды, автостоянки, четырехэтажная учебная башня и беговая дорожа.

Ожидается, что в депо будут трудиться 53 человек. В смену будет дежурить 12 специалистов.

Сейчас ближайшая к Сертолово пожарная часть находится в десяти километрах. Депо, как отметили в пресс-службе, позволит ввести в эксплуатацию областную детскую больницу.

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