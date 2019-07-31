Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию

Большинство товаров стали стоить дешевле, чем ранее.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат. Неделю назад инфляция находилась на уровне 0,1%. Эксперты отмечают, что впервые за текущий год замечена дефляция – благодаря этому часть продуктов подешевели.

Так, например, больше всего подешевели огурцы – стоимость снизилась на 4%. К ним примыкают картофель, морковь и лук. Чуть менее заметно дефляция сказалась на цене масел, молочных продуктов, круп, яиц, мяса и других продуктов – снижение составило не более 1%.

При этом бензин и дизельное топливо подорожали, но не существенно – всего на 0,1%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ветеранам в Санкт-Петербурге к Дню Победы раздадут 1,5 млрд рублей. Врио губернатора Александр Беглов предложил петербургскому парламенту рассмотреть вопрос о выплате к 75-летнему юбилею Победы по 3-7 тысяч рублей ветеранам, труженикам тыла и блокадникам.