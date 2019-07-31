Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию

Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию
Фото: pixabay.com

Большинство товаров стали стоить дешевле, чем ранее.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат. Неделю назад инфляция находилась на уровне 0,1%. Эксперты отмечают, что впервые за текущий год замечена дефляция – благодаря этому часть продуктов подешевели.

Так, например, больше всего подешевели огурцы – стоимость снизилась на 4%. К ним примыкают картофель, морковь и лук. Чуть менее заметно дефляция сказалась на цене масел, молочных продуктов, круп, яиц, мяса и других продуктов – снижение составило не более 1%.

При этом бензин и дизельное топливо подорожали, но не существенно – всего на 0,1%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ветеранам в Санкт-Петербурге к Дню Победы раздадут 1,5 млрд рублей. Врио губернатора Александр Беглов предложил петербургскому парламенту рассмотреть вопрос о выплате к 75-летнему юбилею Победы по 3-7 тысяч рублей ветеранам, труженикам тыла и блокадникам.

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