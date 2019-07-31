Ветеранам в Петербурге к Дню Победы раздадут 1,5 млрд рублей

Врио губернатора Александр Беглов предложил петербургскому парламенту рассмотреть вопрос о выплате к 75-летнему юбилею Победы по 3-7 тысяч рублей ветеранам, труженикам тыла и блокадникам.

Выплаты к празднику победы в Великой Отечественной войне обойдутся бюджету Петербурга в 1,47 млрд рублей, сообщает «Фонтанка». Если инициатива будет одобрена парламентариями, выплату получат около 400 тыс. человек: инвалиды и ветераны войны, блокадники, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших на войне. Законопроект, позволяющий заложить средства на выплаты в проекте городского бюджета на будущий год, депутаты рассмотрят на одном из первых заседаний Законодательного собрания в сентябре, сейчас парламент находится на каникулах.

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