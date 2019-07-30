Беглов поздравил хирургов НИИ Джанелидзе с успешной пересадкой печени

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил НИИ скорой помощи имени И.И Джанелидзе.

В ходе визита глава Северной столицы пообщался с врачами, а также поздравил хирургов с успешной трансплантацией жизненно важного органа.

Пересадка печени срочно потребовалась жительнице Санкт-Петербурга. Ранее операции подобной сложности производились только в медицинских учреждениях здравоохранения. Тем не менее, операция по трансплантации органа прошла успешно.

Александр Беглов отметил, что для города данное событие имеет большое значение, так как это означает, что медицинское развитие Северной столицы не стоит на месте.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что городской Комитет имущественных отношений откроет четыре районных отделения в Санкт-Петербурге.