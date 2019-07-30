КИО откроет 4 районных отделения в Петербурге

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга в начале следующего месяца, 5 августа, откроет четыре районных отделения.

В городе откроется четыре агентства на основании организации СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», которая является подведомственной комитету имущественных отношений.

В отделении можно будет заключить или подготовить договоры в отношении объектов недвижимости города. Однако в агентствах нельзя будет подписать инвестиционные договоры и провести сделки с крупными контрагентами КИО.

По словам председателя комитета Валерия Калугина, целью открытия данных агенств является стремление вернуть доступность госимущества для предпринимателей и жителей города.

Четыре отделения будут распределены по территориальному признаку: Север, Юг, Центр, Восток. Каждая точка будет объединять несколько районов города.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге круглое и веерное депо признаны памятниками.