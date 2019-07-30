В Петербурге круглое и веерное депо признаны памятниками

Круглое и веерное депо Николаевской железной дороги находятся на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день в одном из них находится ремонтный цех Октябрьской железной дороги, а второе из эксплуатации выведено.

По распоряжению, которое подписал глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров, оба депо признаны объектами культурного наследия на региональном уровне, сообщили Gazeta.SPb в городской администрации.

Здания располагаются на территории Московского вокзала. Круглое депо было возведено в период с 1842 год по 1947 год, одновременно со строительством Николаевского вокзала.

Второе, веерное, депо строилось в промежутке с 1896 по 1897 годы. Оно выведено из эксплуатации после пожара.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на недельный отпуск петербуржцы готовы потратить 26,2 тыс. рублей.