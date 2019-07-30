На недельный отпуск петербуржцы готовы потратить 26,2 тыс. рублей

На недельный отпуск петербуржцы готовы потратить 26,2 тыс. рублей
Треть россиян об отпуске могут только мечтать. Фото: pixabay.com
Опрос показал, что 29% россиян из-за нехватки денег не могут позволить себе даже неделю отпуска. У остальных за 3 года максимальный недельный отпускной бюджет вырос на 5%, до 24,6 тыс. рублей.
Женщины оценивают свои отпускные возможности немного ниже, чем мужчины — 23,3 тыс. рублей против 25,9 тыс., показал опрос SuperJob. Молодежь до 24 лет может потратить на неделю отпуска меньше, чем респонденты старше 45 лет — 21,8 тыс. и 25,8 тыс. рублей соответственно. Однако молодым проще уйти в отпуск, чем людям средних лет. Только 22% опрошенных в возрасте до 24 лет пожаловались на то, что не смогут уйти в отпуск, среди старшего поколения таких было 32%.
Люди с зарплатой до 30 тыс. рублей ограничили свои максимальные отпускные траты суммой менее 17,6 тыс. рублей, а ровно треть (33%) из них вообще не могут себе позволить отдыхать. Россияне, зарабатывающие более 80 тыс. рублей, готовы израсходовать на недельный отпуск до 33,2 тыс. рублей, а от отдыха отказывается лишь каждый пятый (20%) из них. Больше всего на отдых отложено у москвичей, средний отпускной бюджет на неделю составляет 29,5 тыс. рублей. За ней идут Екатеринбург (28 тыс. рублей), Пермь (26,8 тыс. рублей), Самара (26,4 тыс. рублей) и Красноярск (26,3 тыс. рублей). Петербург в рейтинге оказался на шестом месте, разделив эту ступень с Казанью (26,2 тыс. рублей). Меньше всего на отдых потратят челябинцы — 22,6 тыс. рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти дорожникам отменили летний отпуск

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