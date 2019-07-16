В Ленобласти дорожникам отменили летний отпуск

Всего за первую половину июля с региональных трасс было вывезено более одной тысячи кубометров мусора, скошено свыше 50 тысяч квадратных метров травы и мелкого кустарника. Фото: pixabay

Всего за первую половину июля с региональных трасс было вывезено более одной тысячи кубометров мусора, скошено свыше 50 тысяч квадратных метров травы и мелкого кустарника. Фото: pixabay

Собственные отпуски переносят начальники районных дорожных служб, обслуживающие региональные трассы Ленобласти.

«У нас есть ряд претензий к летнему содержанию дорог», — сообщил глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Юрий Запалатский. Претензии в том числе касаются скашивания травы в полосе отвода и уборки мусора на обочинах, отмечает Запалатский. Кроме того, есть необходимость в ускорении темпа ямочного ремонта.

Как стало известно Gazeta.SPb, всего за первую половину июля с региональных трасс было вывезено более одной тысячи кубометров мусора, скошено свыше 50 тысяч квадратных метров травы и мелкого кустарника.

Кроме того, комитет начал внеплановую проверку финансового состояния ДРСУ, а именно количества контрактов, которые были заключены с муниципальными образованиями и коммерческими структурами.

Запалатский также пояснил, что в начале текущего года стояла задача максимально привлечь средства со сторонних контрактов на ремонты дорог. Проверкой будет показано, каких результатов удалось достичь. От них будет зависеть кадровые решения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорожники приступили к ремонту Московского шоссе.