Минобороны подключается к тушению сибирских лесов

На данный момент площадь лесных пожаров занимает более 2,8 миллиона гектаров. Фото: pixabay

На данный момент площадь лесных пожаров занимает более 2,8 миллиона гектаров. Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ отправить в Красноярский край на тушение пожаров 20 воздушных судов: десять самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.

Об этом 31 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. В сообщении указывается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки, которая окажет помощь в тушении пожаров.

Сейчас экипажи самолетов и вертолетов проходят инструктаж и завершают подготовку перед полетом, ранее они неоднократно участвовали в тушении природных пожаров.

На данный момент площадь лесных пожаров занимает более 2,8 миллиона гектаров. По информации ФБУ «Авиалесоохрана», в ликвидации пожаров участвуют 2720 человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красноярском крае приступили к тушению лесных пожаров. На территории Красноярского края начали тушить масштабные лесные пожары, сбрасывая воду с воздуха.