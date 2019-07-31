Вокруг Белого дома установят четырехметровую ограду

Вокруг Белого дома установят четырехметровую ограду
Белый дом в Вашингтоне. Фото: pixabay

В американской столице Вашингтоне началось строительство новой ограды вокруг Белого дома — резиденции президента США Дональда Трампа.

Старый забор по неизвестным причинам решили заменить на более высокий — четырех метровый. Ограду уже обтянули белой тканью с информацией о проекте и архивными фотографиями резиденции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По данным сайта Национальной парковой службы, ограждение высотой в 4 метра будет построено таким образом, чтоб не было возможности забраться на него. На вершине будут острия, которые создадут дополнительное препятствие для злоумышленников. Возведение стального забора планируется завершить в 2021 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Вашингтоне из-за ливня затопило Белый дом и подземку. 8 июля, сильнейшие осадки в Вашингтоне привели к срыву ж/д сообщения, частичному затоплению станций метро и ряда улиц города и его окрестностей, а также было затоплено несколько помещений Белого дома.

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