Серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 4 млрд просмотров на YouTube

Серия под названием "Маша плюс каша" собрала более четырех миллиардов просмотров. Фото: wikipedia.org

Серия под названием "Маша плюс каша" собрала более четырех миллиардов просмотров. Фото: wikipedia.org

Одна из серий российского мультсериала «Маша и Медведь» набрал свыше четырех миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube.

Серия под названием «Маша плюс каша» собрала более четырех миллиардов просмотров, при это официальный канал мультсериала на YouTube насчитывает около 24 миллионов подписчиков, а общее количество просмотра контента канала достигло 50 миллиардов. Об этом сообщает пресс-служба анимационной студии «Анимаккорд», занимающаяся производством мультсериала.

«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — рассказывает студия.

В январе текущего года эпизод внесли в книгу рекордов Гинесса, став самым просматриваемым мультсериалом на видеохостинге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мультфильм «Три кота» посмотрели 1,5 млрд раз на YouTube.