Кортики и сабли из Финляндии не проехали в Россию

Водителю машины грозит уголовное дело за холодное оружие в обшивке.

Сотрудники Выборгской таможни остановили машину с холодным оружием из Финляндии. Товары конфисковали, а жителю России грозит уголовное дело.

Водитель автомобиля Ford спрятал в его обшивке шесть кортиков и три сабли, сообщили в СЗТУ 1 августа. Автомобиль пытался проехать через Торфяновку.

ФСБ внимательно следит за российско-финской границей: часто беженцы из стран Ближнего Востока пытаются пробраться в Евросоюз из России в Финляндию. Напомним, с 1 сентября получить визу в Финляндию будет не так просто: к списку документов добавят данные о маршруте и свидетельство о платежеспособности. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в МИД Финляндии объяснили, почему вводят ограничения с 1 сентября.