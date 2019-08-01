Кортики и сабли из Финляндии не проехали в Россию

Кортики и сабли из Финляндии не проехали в Россию
Шесть кортиков и три сабли решили конфисковать. Фото: СЗТУ

Водителю машины грозит уголовное дело за холодное оружие в обшивке.

Сотрудники Выборгской таможни остановили машину с холодным оружием из Финляндии. Товары конфисковали, а жителю России грозит уголовное дело.

Водитель автомобиля Ford спрятал в его обшивке шесть кортиков и три сабли, сообщили в СЗТУ 1 августа. Автомобиль пытался проехать через Торфяновку.

Фото: СЗТУ

ФСБ внимательно следит за российско-финской границей: часто беженцы из стран Ближнего Востока пытаются пробраться в Евросоюз из России в Финляндию. Напомним, с 1 сентября получить визу в Финляндию будет не так просто: к списку документов добавят данные о маршруте и свидетельство о платежеспособности. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в МИД Финляндии объяснили, почему вводят ограничения с 1 сентября.

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