Специалисты назвали самые полезные фрукты, ягоды и овощи августа

При покупке продуктов, покупателям следует внимательно осмотреть их на сохранность упаковки и наличие маркировки. Фото: pixabay.com

При покупке продуктов, покупателям следует внимательно осмотреть их на сохранность упаковки и наличие маркировки. Фото: pixabay.com

Специалисты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК), рассказали, каким фруктам, ягодам и овощам россиянам отдать предпочтение в августе.

Как сообщают «РИА Новости», в первую очередь в рацион стоит внести виноград, вишню и облепиху. Также не обделить вниманием арбузы и дыни, эти плоды начали продавать еще в июле, однако начать покупать их лучше только в августе.

В центральной части страны почти созрели сливы и некоторые сорта яблок – они богаты множеством витаминов и макроэлементов.

Не обделены вниманием и овощи. Ученые отмечают, что август – пора помидоров, баклажанов и сладкого перца.

Роспотребнадзор отметил, что при покупке данных продуктов, покупателям следует внимательно осмотреть их на сохранность упаковки и наличие маркировки, где будет указана информация о производителе и сроке годности. Ягоды и фрукты не должны обладать посторонним запахом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне могут не ждать фруктов из Китая.