Специалисты назвали самые полезные фрукты, ягоды и овощи августа

Специалисты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК), рассказали, каким фруктам, ягодам и овощам россиянам отдать предпочтение в августе.
Как сообщают «РИА Новости», в первую очередь в рацион стоит внести виноград, вишню и облепиху. Также не обделить вниманием арбузы и дыни, эти плоды начали продавать еще в июле, однако начать покупать их лучше только в августе.
В центральной части страны почти созрели сливы и некоторые сорта яблок – они богаты множеством витаминов и макроэлементов.
Не обделены вниманием и овощи. Ученые отмечают, что август – пора помидоров, баклажанов и сладкого перца.
Роспотребнадзор отметил, что при покупке данных продуктов, покупателям следует внимательно осмотреть их на сохранность упаковки и наличие маркировки, где будет указана информация о производителе и сроке годности. Ягоды и фрукты не должны обладать посторонним запахом.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне могут не ждать фруктов из Китая.