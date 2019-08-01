Как выбрать хорошие арбузы и дыни

Нельзя покупать половинки бахчевых — на срезе размножаются бактерии.

Роспотребнадзор дал советы по выбору арбузов и дынь. На улицах городов России начинают продавать бахчевые.

Нельзя брать кусочки арбузов и дынь на пробу или брать половину плода — на разрезе стремительно размножаются вредные микробы.

Спелый арбуз имеет яркий цвет, он обязательно должен иметь желто-оранжевое пятно в месте соприкосновения с землей. При ударе плод должен вибрировать и издавать звонкий звук. Ноготь не должен легко пронзать корку — знак незрелого арбуза. Лучше брать средние арбузы.

Ориентиры при выборе арбуза подходят и к дыне с оговорками: она при щелчке звучит глухо и обязательно должна пахнуть. Противоположная от хвоста сторона у спелой дыни становится мягкой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Роскачество поделилось советами по сбору грибов.