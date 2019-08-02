Петербуржец может отправиться в колонию на 5 лет за кражу вещей из шкафчика в фитнес-клубе

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинение по уголвному делу в отношении подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ. По версии следствия, мужчина в июле этого года, находясь в фитнес-клубе на Крестовском проспекте, зашел в раздевалку, где, воспользовавшись кратковременным отсутствием потерпевшего, совершил хищение его личных вещей из открытого шкафчика.

Злоумышленник украл мобильный телефон и деньги на общую сумму в 32 тысячи рублей, причинив потрепавшему значительный ущерб, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Подозреваемый признал свою вину. Дело передано в Петроградский районный суд. Максимальное наказание по данной статье составляет до 5 лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти неизвестные обокрали гараж на полмиллиона рублей.