Автобус с китайцами и «ГАЗель» столкнулись в Московском районе

ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего туристов из Китая. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего туристов из Китая. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего туристов из Китая.

Сегодня, 2 августа в Московском районе города автобус с китайцами «встретился» с местной «ГАЗелью», об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург » в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователь выложил в группе видеозапись, снятую на месте аварии. Очевидец рассказал, что авария произошла на перекресте Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы.

Видео: vk.com/spb_today

«Из центра вообще нереально теперь уехать — они все перегородили», — рассказывает петербуржец.

Подробностей аварии на данный момент нет. О пострадавших не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иномарка влетела в автобусную остановку на Сенной площади.