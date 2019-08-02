Матч “Зенита” и “Краснодара” продлит работу метро Петербурга

Три станции продержат открытыми на вход до часа ночи воскресенья.

“Новокрестовская”, “Беговая” и “Крестовский остров” закроются позже в ночь с 3 на 4 августа. Футболисты “Зенита” встретятся с “Краснодаром” на стадионе “Газпром арена” в Петербурге в субботу вечером.

Сама игра начнется в 21:30, а значит матч закончится как минимум в 23:15. Три станции проработают на вход до 1-го часа ночи. Все остальные станции закроют на вход как обычно, но выпускать со станций перестанут только после последних поездов с пассажирами, сообщили в метро Санкт-Петербурга 2 августа.

В метро не уточнили, как будет обстоять ситуация с пересадками — их, вероятно, закроют по расписанию, а значит загулявшие болельщики смогут проехаться только по Невско-Василеостровской “зеленой” линии метро Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на матче в Петербурге используют систему VAR.