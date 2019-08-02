Тропические постельные клопы занимают квартиры москвичей

Жители столицы все чаще вызывают дезинфекторов.

Жители Москвы все чаще вызывают дезинфекторов и борцов с насекомыми. Число постельных клопов в городах России неуклонно растет. В Москву уже прибыли ранее невиданные тропические клопы.

Насекомые появляются не только в грязных помещениях — клопам достаточно попасть в одну квартиру, чтобы занять весь дом, сообщает “Вечерняя Москва” со ссылкой на Роспотребнадзор 2 августа. Для выявления вредителей достаточно часто менять постельное белье. Укусы вызывают раздражение и кожный зуд. Теоретически клопы могут переносить гепатит B, но не доказан факт переноса других болезней. Каждый год число клопов в России удваивается, утверждают эксперты.

Не уточняется, чем тропические клопы отличаются от обычных. Одним из наиболее эффективных способов уничтожения постельных клопов является прогревание помещения до температуры 48 градусов на 6-8 часов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что клопы нападают на петербуржцев в маршрутках.