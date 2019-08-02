Среди задержанных на митинге в Москве нашли 134 уклонистов

На службу в армию Российской Федерации призывают граждан от 18 до 27 лет. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

На службу в армию Российской Федерации призывают граждан от 18 до 27 лет. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

За уклонение от армии можно получить реальный срок в 2 года тюрьмы.

Следователи Москвы нашли 134 уклонистов от армии среди задержанных на несанкционированном митинге на Тверской улице 27 июля. В следственные органы уже пришли материалы проверок в отношении 16 граждан. За уклонение от службы армии можно получить реальный срок в 2 года тюрьмы.

При это в СКР по Москве отметили, что “уклонистов” все равно привлекут в армию даже после уголовной ответственности.

На службу в армию Российской Федерации призывают граждан от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 1 год.

В акции на Тверской улице за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Думу Москвы участвовали около 3,5 тысяч человек. Из них задержали свыше тысячи.

Оппозиционеры намерены провести новую акцию 3 августа — власти уже предупредили, что она может обернуться новыми задержаниями. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что акцию в Калининском районе Петербурга тоже намерены разогнать.