Петербуржцы не смогли через суд добиться награды за победу в «Бешеной сушке»

Супруги должны были получить 3,6 миллионов рублей, но деньги им так и не выплатили.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. В сообщении сказано, что иск рассматривали в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Инна и Сергей Децик заявили, что не получили от организаторов конкурса «Бешеная сушка» положенные им, как победителям, 3,6 миллионов рублей. Они отметили, что не нарушали ни одного правила.

Супруги требовали выплатить им награду, а также 100 тысяч рублей в качестве компенсации и 86 тысяч рублей, которые им пришлось заплатить при обращении в суд.

Организаторы фитнес-конкурса заверили, что Децики все-таки были дисквалифицированы в день награждения. Доказательства показались суду убедительными, поэтому петербуржцы остались ни с чем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что азербайджанца осудили на родине за убийства и вымогательства в Петербурге.