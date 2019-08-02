По Народному Ополчения бегут лошади

Это вызвало замешательство у автолюбителей.

Об этом стало известно сегодня вечером, 2 августа. Видеозапись, на которой видны лошади, появилась в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Роликом поделился петербуржец, который зафиксировал происходящее на дороге камерой регистратора. Он уточнил, что заметил табун на проспекте Народного Ополчения. Сразу несколько лошадей разных мастей выбежали на дорогу, преградив путь одному из автомобилей. К счастью, водитель успел вовремя притормозить.

«Вдоль кольцевой постоянно пасутся. Хозяев ни разу не видел»,

— написал один из комментаторов.

«Постоянно эти лошадки тусят на Ополчения»,

— подтвердил еще один человек.

Видео: https://vk.com/spb_today

Петербуржцы предупреждают автомобилистов о странном поведении коней и просят быть внимательнее, чтобы избежать аварий и несчастных случаев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по Призерскому шоссе скакал табун лошадей. Автомобилисты испугались, когда увидели несущихся им на встречу коней.