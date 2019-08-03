Ушла из жизни народная артистка Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко скончалась в Москве на 83-м году жизни.

О смерти известной исполнительницы сообщил театр «Русская песня». Одноименный коллектив выразил соболезнования родным и близким Стрельченко.

Коллеги и Надежда Бабкина, эстрадная певица и руководитель коллектива, рассказали, что вся жизнь их коллеги была посвящена искусству и музыке. Также отметили, что у Стрельченко была собственная манера исполнения, которую любила публика.

Поклонники певицы могут услышать ее голос в фильмах, а также в записи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о смерти народной артистки в возрасте 89 лет. О смерте Галины Анисимовой сообщили в театре имени Маяковского.