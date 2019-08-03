Петербуржец убил человека находясь в гостях

Мужчина умер от полученных ударов во время драки. Фото: pixabay.com

Мужчина умер от полученных ударов во время драки. Фото: pixabay.com

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, 2 августа в полицию Московского района поступило сообщение о возникшем конфликте в одной из квартир.

В квартире на Витебском проспекте сотрудниками правопорядка был обнаружен труп. У 43-летнего гражданина были зафиксированы многочисленные телесные повреждения.

В результате следствия, сотрудники полиции задержали 47-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления.

Ведомство сообщает, что задержанный в тот же день около пяти часов вечера находился в гостях, где произошла ссора. В результате распития алкоголя и возникшей словесной перепалки, задержанный избил пострадавшего, который скончался на месте от полученных повреждений.

В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о мере наказания в отношении задержанного.

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