Петербуржец убил человека находясь в гостях

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, 2 августа в полицию Московского района поступило сообщение о возникшем конфликте в одной из квартир.
В квартире на Витебском проспекте сотрудниками правопорядка был обнаружен труп. У 43-летнего гражданина были зафиксированы многочисленные телесные повреждения.
В результате следствия, сотрудники полиции задержали 47-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления.
Ведомство сообщает, что задержанный в тот же день около пяти часов вечера находился в гостях, где произошла ссора. В результате распития алкоголя и возникшей словесной перепалки, задержанный избил пострадавшего, который скончался на месте от полученных повреждений.
В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о мере наказания в отношении задержанного.
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