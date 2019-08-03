Роберт Мак может перейти из “Зенита” в “Бешикташ”

Агент полузащитника хочет найти клуб, где словак закрепится в основном составе.

Агент Роберта Мака, игрока петербургского “Зенита”, заявил, что полузащитником интересуется “Бешикташ”. Юрай Венглош подчеркнул, что футболист хочет попасть в клуб, где закрепится в основном составе.

Венглош подтвердил, что турецкий клуб — не единственный, кто проявил интерес к Маку, сообщает yenivatangazetesi.com 3 августа. В ближайшие дни футболист решит, что делать и куда идти.

Полузащитник “Зенита” провел за клуб 35 матчей за сезон 2018/2019 и забил шесть мячей. Стоимость 28-летнего словака на Transfermarkt составляет около 4,5 млн евро. Тренер “Зенита” Сергей Семак заявил, что клубу придется проститься с несколькими иностранцами из-за лимита на легионеров и прихода в “Зенит” Малкома.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Малком может выйти против “Краснодара” уже сегодня.