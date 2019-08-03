Назван доход Бузовой от рекламы в Instagram

Назван доход Бузовой от рекламы в Instagram
Число реакций на странице Бузовой превышает число подписчиков на 50%. Фото: скриншот https://www.instagram.com/buzova86

Аудитория звезды составляет 16 млн подписчиков.

Ольга Бузова зарабатывает до 1 млн рублей за один рекламный пост в социальной сети Instagram. Певица и телеведущая является самым популярным Instagram-блогером в России.

Аудитория звезды составляет 16 млн подписчиков, сообщает Forbes 3 августа.

По данным издания, второе место в списке держит борец Хабиб Нурмагомедов, рэпер Тимати стоит на третьем. Пятерку замыкают Ксения Бородина и стендап-комик Павел Воля.

При этом эксперты оценили вовлеченность аудитории, которую собирают блогеры, то есть сумму реакций пользователей на посты. У Бузовой число реакций превышает число подписчиков на 50% — как будто у нее 24 млн подписчиков. У Хабиба 12 млн активных подписчиков, а у Тимати — только 4,8 млн из 14, меньше 50%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мать Бузовой объяснила секрет успеха дочери.

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