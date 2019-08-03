В «Шереметьево» обрушилась крыша ангара

По предварительным данным, никто не пострадал.

Все случилось сегодня, 3 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что обрушилась крыша строящегося ангара для самолетов. Он находится за пределами летного поля. К счастью, о пострадавших данных не поступало. В «Шереметьево» отметили, что происшествие никак не повлияло на работу аэропорта – все рейсы выполняются без задержек.

Напоминаем, что специалисты признали московский аэропорт лучшим в мире. Из 10 баллов он смог набрать 6,5 – результат никто не смог превзойти. Эксперты отметили, что в «Шереметьево» дешевые парковки, много магазинов и залов ожидания. Москвичи и сами назвали аэропорт одним из самых удачных.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажиры Boeing в Шереметьево пострадали во время эвакуации из-за задымления. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, восемь человек пострадали. Всего на борту находились 187 человек.