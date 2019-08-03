Солнцев прокомментировал намерения Собчак выйти замуж за Богомолова

Шоумен уверен, что телеведущая не умеет любить и быстро разведется с новым мужем.

Своим мнением бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев поделился в разговоре с Teleptogramma.pro. Он считает, что пара Ксении Собчак и Константина Богомолова быстро распадется по вине журналистки. Солнцев убежден, что театральный режиссер влюблен в Собчак только потому, что благодаря ей он смог стать частью «богемной тусовки» и получить должность художественного руководителя театра на Малой Бронной. Солнцев заверил, что такой союз не сможет существовать долг – «хайп» надоест Богомолову, а Собчак просто не умеет любить.

Шоумен также думает, что телеведущей подошел бы более волевой мужчина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СМИ: Собчак и Богомолов собираются пожениться. Свадьба может состояться уже в сентябре текущего года. Если верить данным источников, то торжество пройдет 16 числа.