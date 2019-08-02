СМИ: Собчак и Богомолов собираются пожениться

СМИ: Собчак и Богомолов собираются пожениться
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Свадьба может состояться уже в сентябре текущего года.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Обо всем сообщают различные издания, ссылаясь на собственные источники. Если верить их информации, то свадьба Ксении Собчак и ее возлюбленного Константина Богомолова состоится уже 13 сентября. Пока никаких других данных не распространяется, так что непонятно, где именно пройдет торжество.

Напоминаем, что только вчера театральный режиссер впервые публично признался телеведущей в любви. Он посвятил любимой пост в Instagram – выложил видеозапись, которую подписал лаконично: «Я люблю тебя».

Совсем недавно Собчак развелась со своим экс-супругом Максимом Виторганом. Пара прожила вместе шесть лет, в браке у них родился сын – Платон.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак. Телеведущей давно приписывают роман с театральным режиссером, но они никак не комментировали слухи.

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СМИ: Собчак и Богомолов собираются пожениться
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