Певица Гречка просит не превращать Кингисепп в свалку

Артистка рассказал о важной экологической проблеме ее малой родине.

Своими переживаниями Анастасия Иванова, более известная под псевдонимом Гречка, поделилась в «сториз» в Instagram-аккаунте. Девушка отметила, что в последнее время люди в России обеспокоены состоянием экологии, и она решила рассказать об еще одной проблеме.

Певица Гречка рассказала, что родилась в Кингисеппе и ее пугают новости о расширении мусорных полигонов. Она убеждена, что люди недооценивают масштаб трагедии – несколько гектаров земли уже отданы под хранение мусора и, если его будет становится больше, Кингисепп может превратиться в одну большую свалку. Девушка отметила, что в городе и без того много проблем, которые необходимо решать здесь и сейчас, а не создавать новые.

Напоминаем, что экологи выясняли, какова судьба полигона ТБО под Кингисеппом. Они заявили, что переживать не о чем, хотя местные жители с ними категорически не согласны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что певица Гречка из Кингисеппа прокомментировала отмену тура по России.