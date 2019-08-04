Заложен первый христианский храм в Турецкой Республике

К старинным православным храмам турки пристраивали минареты. Так произошло и с константинопольской Святой Софией, в которая теперь превращена в музей. Фото: wikipedia.org

К старинным православным храмам турки пристраивали минареты. Так произошло и с константинопольской Святой Софией, в которая теперь превращена в музей. Фото: wikipedia.org

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера в Стамбуле принял участие в церемонии закладки первого камня церкви Святого Ефрема.

Это первый христианский храм, который будет построен с момента создания Турецкой Республики в 1923 году. Он будет принадлежать сиро-яковитской православной конфессии, сообщает турецкое агентство Anadolu. До этого момента христианам в Турции разрешалось только ремонтировать старые церкви.

Сирийская община попросила разрешения у властей построить церковь 10 лет назад, в 2014 году она его получила и с тех пор оформляла строительные документы. Предполагается возвести новый храм за 2 года. В Стамбуле сейчас проживают 17 тыс. сирийских христиан, еще 8 тыс. тысяч живут на на востоке и юго-востоке Турции. Более 99% турецких граждан придерживаются мусульманского вероисповедания. Сама Турецкая Республика, согласно конституции, является светской страной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента Турции