Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента Турции

В прошлую пятницу в BreakingIsraelNews была опубликована статья о том, что 120-летний эзотерический еврейский источник, который славится точностью пророчеств, предрекает внезапную смерть «султана» после лунного затмения, произошедшего в прошлый вторник. Кроме того, недавно курды перешли на иврит, и в Википедии вдруг появилась дата смерти Эрдогана, что породило ложные слухи в социальных сетях. Израиль позаботился о том, чтобы исправить ошибку в Википедии и заблокировал возможность вписать там дату смерти Эрдогана, пока информация не будет проверена.
Ранее в соцсетях со ссылкой на источники в бизнес-кругах Туркменистана распространилась информация о смерти от болезни почек президента страны, 61-летнего Гурбангулы Бердымухамедова. Ее также впоследствии опровергли представители туркменского посольства.
Примечательно, что слухи о смерти правителей распространяются в отношении стран, граничащих с Ираном, в последнее время сильно подпортившим отношения с США. Недавно США получили согласие властей Саудовской Аравии на размещение на ее территории американского военного контингента. А такие лидеры, как Бердымухаммедов и Эрдоган могут быть не вполне лояльны к Штатам в случае их нападения на Иран.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что посольство Туркменистана о смерти президента: это абсолютная ложь