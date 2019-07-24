Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента Турции

Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента Турции
Президент Турции не умер, а ушел в отпуск. Фото: wikimedia.org
Вслед за слухами о смерти Туркменбаши пошли разговоры о том, что у турецкого президента Тайипа Эрдогана на выходных отказало сердце.
Сообщение о том, что у 65-летнего Эрдогана в понедельник произошел сердечный приступ, от которого он скончался, распространялось в социальных сетях, а также арабских и израильских СМИ.
Сегодня эту информацию опроверг Ясин Актай, советник Эрдогана в турецкой правящей Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент. Он сообщил, что Тайип Эрдоган ежегодно в это время находится в отпуске, что становится благоприятным фоном для подобных спекуляций. По его словам, слухи распространяет «армия троллей», цитирует его РИА «Новости».

В прошлую пятницу в BreakingIsraelNews была опубликована статья о том, что 120-летний эзотерический еврейский источник, который славится точностью пророчеств, предрекает внезапную смерть «султана» после лунного затмения, произошедшего в прошлый вторник. Кроме того, недавно курды перешли на иврит, и в Википедии вдруг появилась дата смерти Эрдогана, что породило ложные слухи в социальных сетях. Израиль позаботился о том, чтобы исправить ошибку в Википедии и заблокировал возможность вписать там дату смерти Эрдогана, пока информация не будет проверена.

Ранее в соцсетях со ссылкой на источники в бизнес-кругах Туркменистана распространилась информация о смерти от болезни почек президента страны, 61-летнего Гурбангулы Бердымухамедова. Ее также впоследствии опровергли представители туркменского посольства.

Примечательно, что слухи о смерти правителей распространяются в отношении стран, граничащих с Ираном, в последнее время сильно подпортившим отношения с США. Недавно США получили согласие властей Саудовской Аравии на размещение на ее территории американского военного контингента. А такие лидеры, как Бердымухаммедов и Эрдоган могут быть не вполне лояльны к Штатам в случае их нападения на Иран.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что посольство Туркменистана о смерти президента: это абсолютная ложь

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Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента Турции
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