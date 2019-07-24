Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента Турции

Вслед за слухами о смерти Туркменбаши пошли разговоры о том, что у турецкого президента Тайипа Эрдогана на выходных отказало сердце.

Сообщение о том, что у 65-летнего Эрдогана в понедельник произошел сердечный приступ, от которого он скончался, распространялось в социальных сетях, а также арабских и израильских СМИ.

Сегодня эту информацию опроверг Ясин Актай, советник Эрдогана в турецкой правящей Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент. Он сообщил, что Тайип Эрдоган ежегодно в это время находится в отпуске, что становится благоприятным фоном для подобных спекуляций. По его словам, слухи распространяет «армия троллей», цитирует его РИА «Новости».