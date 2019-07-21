Посольство Туркменистана о смерти президента: это абсолютная ложь

Сообщения о кончине политика изначально распространили оппозиционеры.

Дипломатическое представительство Туркменистана в Москве опровергло заявления СМИ о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова сообщает ТАСС 21 июля.

Ряд СМИ сообщил о смерти главы Туркменистана. Сообщения о кончине политика изначально распространили сторонники оппозиции в стране. По информации “Свободный Туркменистан” 15 июля президент ушел в отпуск, а 20 июля скончался от почечной недостаточности.

Бердымухамедову исполнилось 62 года. Он возглавляет правительство Туркменистана с 2007 года. На государственном портале страны в воскресенье 21 июля появилось поздравления президента врачам республики.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о смерти президента Туркменистана.