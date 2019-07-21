Оппозиционеры Туркменистана заявили о смерти президента

Туркменистан стоит на последнем месте в рейтинге свободы прессы.

Гурбангулы Бердымухамедов умер, заявили оппозиционеры Туркменистана. Президент якобы скончался от острой почечной недостаточности в субботу вечером.

Канал на Youtube “Свободный Туркменистан” заявил о смерти Бердымухамедова 20 июля, ссылаясь на информацию от корреспондентов в Ашхабаде. Официального подтверждения этой информации пока не появилось ни на портале правительства Туркменистана, ни на портале государственного информационного агентства. Более того, на сайте правительства в воскресенье 21 июля появилось поздравление президента медицинским работникам, которые отмечают профессиональный праздник.

Бердымухамедову исполнилось 62 года. Он является президентом Туркменистана с 2007 года.

Организация “Репортеры без границ” поставила Туркменистан на последнее место в 2019 в рейтинге свободы прессы, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.