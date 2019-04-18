В рейтинге свободы слова Россия стоит на 149-ом месте из 180

Украина в этом рейтинге потеряла одну позицию и опустилась на 102 место.

Организация “Репортеры без границ” опубликовала рейтинг свободы прессы в странах мира. В списке из 180 позиций Российская Федерация потеряла за год одну строчку и теперь находится на 149-ом месте. Украина находится на 102 месте, куда опустилась за год со 101-го.

В лидерах списка — скандинавские страны, первой идет Норвегия, затем Финляндия и Швеция. Интересно, что США опустилась на три строчки и сейчас стоит на 48-ой позиции— с этим, вероятно, связано противостояние президента Дональда Трампа и прессы, в которой его обвиняют в сговоре с Россией.

На последних местах расположились Эритрея, КНДР и Туркменистан. Северная Корея замыкала список в прошлом году

Ранее Gazeta.SPb сообщила о количестве украинцев, которые получили паспорт РФ с 2014 года.