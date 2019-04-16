В МВД назвали число украинцев, получивших российский паспорт с 2014 года

Наиболее массовый поток иммигрантов с Украины наблюдался в конце 2014 — начале 2015 года из-за военного конфликта в Донбассе. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.

По ее словам, в 2016 году Россия предоставила временное убежище примерно 460 тысячам украинцам, из них 360 тысяч получили российское гражданство.

Около 77 тысяч иммигрантов получили временное убежище, по которому также предполагается упрощенная процедура получения российского паспорта.

До 2014 года для получения российского гражданства чаще всего в Россию приезжали жители Казахстана.

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