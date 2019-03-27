Большая Охта подписала соглашение о сотрудничестве с ДНР

Единственное соглашение в Петербурге муниципальный округ Большая Охта подписала с Министерством молодежи, спорта и туризма самопровозглашённой ДНР.
Подписан акт о сотрудничестве главой администрации Большой Охты Анастасией Фрегатовой и министром молодежи, спорта и туризма непризнанной Донецкой Народной Республики Александрой Громаковой.
Предполагается сотрудничество в области нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Мероприятия, которые будут проведены в рамках соглашения, имеют рабочее название «Донецкий мост». В ближайшее время состоится визит в Донецк членов совета Большой Охты, а затем визит в Северную Столицу окажут молодые творческие коллективы Донбасса.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Пётр Порошенко считает Путина своим главный оппонентом на предстоящих выборах в Украине.