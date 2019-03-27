Большая Охта подписала соглашение о сотрудничестве с ДНР

Меропрития в рамках соглашения носят название
Меропрития в рамках соглашения носят название "Донецкий мост". Фото: Николай Паялин/ ВК

Единственное соглашение в Петербурге муниципальный округ Большая Охта подписала с Министерством молодежи, спорта и туризма самопровозглашённой ДНР.

Подписан акт о сотрудничестве главой администрации Большой Охты Анастасией Фрегатовой и министром молодежи, спорта и туризма непризнанной Донецкой Народной Республики Александрой Громаковой.

Предполагается сотрудничество в области нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Мероприятия, которые будут проведены в рамках соглашения, имеют рабочее название «Донецкий мост». В ближайшее время состоится визит в Донецк членов совета Большой Охты, а затем визит в Северную Столицу окажут молодые творческие коллективы Донбасса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Пётр Порошенко считает Путина своим главный оппонентом на предстоящих выборах в Украине.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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