Саудовская Аравия разместит в стране войска США

Саудовская Аравия дала разрешение на увеличение количества американских военных на своей территории, заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

По приглашению Эр-Рияда министр обороны США одобрил перемещение дополнительного контингента военнослужащих и ресурсов для развертывания войск в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС. Ранее телеканал CNN сообщил, что США на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном отправят на авиабазу Принц Султан еще 500 военных. Ранее туда доставили небольшое количество американских военных и техперсонала, чтобы они подготовили базу к прибытию в страну зенитно-ракетных комплексов Patriot. США выбрали авиабазу Принц Султан, потому что считают, что она наименее уязвима для иранских ракет. Американские военные собираются использовать ее для своих истребителей F-22.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что США планируют ввести новые санкции против России