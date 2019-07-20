Саудовская Аравия разместит в стране войска США

Саудовская Аравия разместит в стране войска США
Стоимость пуска одной ракеты системы Patriot составляет около $3 млн. Фото: wikimedia.org

Саудовская Аравия дала разрешение на увеличение количества американских военных на своей территории, заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

По приглашению Эр-Рияда министр обороны США одобрил перемещение дополнительного контингента военнослужащих и ресурсов для развертывания войск в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС. Ранее телеканал CNN сообщил, что США на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном отправят на авиабазу Принц Султан еще 500 военных. Ранее туда доставили небольшое количество американских военных и техперсонала, чтобы они подготовили базу к прибытию в страну зенитно-ракетных комплексов Patriot. США выбрали авиабазу Принц Султан, потому что считают, что она наименее уязвима для иранских ракет. Американские военные собираются использовать ее для своих истребителей F-22.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что США планируют ввести новые санкции против России

армия сша вооружение иран саудовская аравия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Саудовская Аравия разместит в стране войска США
Приложение FaceApp принесло петербуржцу $1 млн за неделю
Сегодня Саперное отпразднует день поселка
Виктор Ефимов отказался от своего признания в растрате
Челябинск останется без саммитов, но с деньгами
Путин может крестить дочь Оливера Стоуна — если захочет
Десятки трупов черных дельфинов нашли на побережье Исландии
Очевидцы: в метро Петербурга напали на глухонемых