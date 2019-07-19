США планируют ввести новые санкции против России

Причиной стало задержание украинских моряков в Керченском проливе, которое считают незаконным.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Инициаторами ввода новых санкций стала группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партии США. Они считают, что Россия нарушает закон, удерживая украинских моряков в тюрьмах. Политики убеждены, что никто не провоцировал инцидент, но Москва все равно напала на чужие корабли в Керченском проливе, нарушившие границу. Ограничения хотят ввести против сотрудников российской службы безопасности и их близких соратников – речь идет о 24 человек.

В США убеждены, что Россия должна освободить моряков и корабли. Главы разных стран не раз обращались к Владимиру Путину с подобными требованиями.

Напоминаем, что все случилось еще в ноябре 2018 года. После задержания на моряков завели уголовные дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что власти США «пощадили» Huawei, ограничив санкции.