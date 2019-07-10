Власти США «пощадили» Huawei, ограничив санкции

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о смягчении ограничений в отношении Huawei, уточнив, что запрет на продажу компаниями Штатов китайской продукции будет применяться только в том случае, когда это может грозить национальной безопасности.

Глава министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что Белый дом выдаст лицензии на продажу товаров Huawei американским компаниям на определенных условиях.

Росс отметил, что Huawei не вычеркнут из черного списка, а американские компании все еще должны получать лицензии для сотрудничества с китайским производителем. Главой министерства торговли не уточняется, сколько по времени будут выдавать лицензии.

Президент США объявил в мае, что американские компании должны будут получать лицензию на продажу продукции Huawei, в результате провала торговых переговоров с Китаем. Кроме того, экономический советник президента Лирри Кадлоу заявил, что смягчение санкции будет действовать ограниченный период времени.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Huawei тестируют свою операционную систему.