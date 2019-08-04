Умер академик РАН Николай Кардашев

В субботу, 3 августа, в Москве ушел из жизни директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашев.

Кардашев был российским ученым, специализирующимся в области экспериментальной и теоретической астрофизики и радиоастрономии. Он являлся директором Астрокосмического центра ФИАН и был лауреатом Государственной премии СССР.

Николай Семёнович Кардашев ушел из жизни в возрасте 87 лет. Прощание с великим ученым пройдет в ближайшие дни в здании института, передает РИА Новости.

Кардашев известен тем, что смог предсказать открытие пульсаров — быстровращающихся звезд. Уже позже астрономы действительно обнаружили их существование.

Он предположил свою классификацию стадий внеземной цивилизации Вселенной по уровню потребления энергии. Кардашев выделил три группы цивилизации. Также ученый внес большой вклад в изучение Вселенной.