Названа причина смерти Вилли Токарева

Известный российский композитор и исполнитель Вилли Токарев ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Певец в течение последнего месяца пребывал в одной из клиник Москвы. Он был госпитализирован в медучреждение 2 июля.

Вилли Токарев известен, как автор и исполнитель песен. Он выступал в жанре русского шансона и являлся звездой русской эмиграции. В Соединенные Штаты Америки музыкант переехал ещё в 1974 году, где вынужден был работать почтальоном, затем — таксистом.

В 1979 году Токарев выпустил первую музыкальную пластинку под названием «А жизнь — она всегда прекрасна». Однако большой популярностью она пользовать не стала. Следующий альбом «В шумном балагане» вышел спустя два года и прославил певца.

В конце 1980-х Вилли Токарев все чаще стал приезжать на родину с гастролями, а вскоре вернулся жить в Россию.