На берегу Невы зазвучал блюз мирового уровня

Фестиваль "Мосты" ставит своей целью соединять блюзменов со всего мира. Фото: скриншот vk.com

Фестиваль "Мосты" ставит своей целью соединять блюзменов со всего мира. Фото: скриншот vk.com

Блюзовые музыканты из США, Норвегии и Финляндии сыграли на берегу Невы. Вчера в общественном пространстве «Севкабель» открылся международный блюзовый фестиваль «Мосты».

Этот фестиваль проходит уже второй раз, сообщает ТАСС. Он призван продемонстрировать российской публике основные блюзовые тенденции. Музыканты выступают на двух сценах — основной и акустической. В программе приняли участие многократные лауреаты Blues Music Awards Джон Немет и Рик Эстрин. На фестиваль собрались музыканты из Мемфиса, Осло, Хельсинки, Екатеринбурга, Петербурга и Москвы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге стартовал фестиваль-путешествие и экофест