В Петербурге стартовал фестиваль-путешествие и экофест

Сегодня жителей Санкт-Петербурга ждут фестивали, концерты и футбол. Ленинградская область отмечает 92-летие со дня образования.

Фестиваль-путешествие «Человек мира» стартует на территории Русского музея. На Масляном лугу пройдет музыкально-пластический перформанс «Симфония мира». При помощи звука, цвета и танцев артисты исполнят неповторимое выступление.

В Павловском парке в 12:00 гостей ждет музыкальный фестиваль «Блистательный Штраус». В парке начнут работать шесть площадок, посвященных разным видам искусства, выступят солисты Михайловского и Мариинского театров.

В парке «Дубки» на берегу Финского залива, также в 12:00, петербуржцев ждет экофест. В парке будут организованы кинопоказы, пикник, живая музыка, мастер-классы и лекции об экологических привычках.

К вечеру гостей ждут в сквере Андрея Петрова на Каменноостровском проспекте. В 19:00 начнется открытый концерт Юрия Гальцева, российского артиста и художественного руководителя Театра эстрады им. Аркадия Райкина, в честь 80-летия театра.

На «Газпром Арене» сегодня вечером состоится матч «Зенита» и «Краснодара».

В программе праздника также парад, посвященный здоровому образу жизни, и праздничное шествие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о пробке из-за пешеходов после парада.