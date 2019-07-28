Пешеходы после парада заполонили Невский, образовалась пробка

Сегодня после военно-морского парада зрители уходили по проезжей части Невского, несмотря на то, что проспект не перекрывали для проезда транспорта.

В результате на Невском образовалось месиво из людей и машин, сотрудники ДПС никак на ситуацию не реагировали, толпу даже не призывали соблюдать ПДД. На Невском возникла 9-балльная пробка. По данным сервиса «Яндекс-пробки», это на 4 балла больше, чем обычно в это время.

Петербуржцы отмечают, что подобная непредусмотрительность повторяется из года в год: чиновники планируют сам праздник, но совсем не думают, как люди будут с него расходиться. Сегодня после парада толпа шла как минимум по одной полосе от Дворцовой площади до метро «Гостиный двор».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Чайф”, Розенбаум, “Сурганова и Оркестр” выступят на Дворцовой после парада ВМФ