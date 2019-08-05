МКБ заключил первый договор номинального счета с юридическим лицом

Московский кредитный банк (МКБ) заключил первый договор номинального счета, а также выпустил первую усовершенствованную квалифицированно подпись (УКЭП). Этот комплекс услуг позволит компаниям минимизировать риски при сотрудничестве с контрагентами, избежать риска потери аванса, неоплаты со стороны продавца или покупателя.

Номинальный счет открывается для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу. Это удобная форма спецсчета для безопасного обслуживания сделок между третьими лицами.

УКЭП — Усиленная квалифицированная электронная подпись – это электронная подпись, обладающая дополнительными признаками защищённости: ключом проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи. Формат УКЭП предусматривает включение в электронную подпись информации о времени создания подписи (TSP) и о статусе сертификата электронной подписи (OCSP) в момент подписания. Подлинность подписи может быть подтверждена по прошествии длительного периода времени, в том числе после окончания срока действия самого сертификата.

«В связи с изменениями в законодательстве стали активно применяться различные формы специальных счетов для бизнеса (номинальный счет, эскроу счет), естественно со стороны держателей таких счетов растет и запрос на сокращение рисков при ведении расчетов с контрагентами. Меры, которые предлагает МКБ, позволяют свести риски к минимуму» — прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/