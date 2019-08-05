Рекламные постеры возмутили еврейскую общину

Уличные постеры компании «УК «Новоселье» демонтированы после возмущенной реакции петербургских евреев, которые сочли такую рекламу оскорбительной.

Компания разместила на своей наружной рекламе изображение мужчины, который воспринимался как религиозный иудей. На постер обратил внимание эксперт по маркетингу недвижимости Евгений Бручас, он опубликовал фото рекламной конструкции в социальной сети. Кроме того, в Большую хоральную синагогу звонили и писали возмущенные рекламой евреи. Синагога провела опрос в соцсетях, по результатам которого выяснилось, что три четверти опрошенных усмотрели в плакате признаки антисемитизма, пишет АБН.

Рекламодатели согласились убрать постеры, когда поняли, что они негативно восприняты еврейским сообществом. Компания приняла это решение исходя из человеческих чувств, а не из критериев формальной обязанности, отметили в Большой хоральной синагоге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram.