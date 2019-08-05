Японцы представили прототип летающей машины

Японцы представили прототип летающей машины
Главной проблемой остается источник питания. Фото: AP News

Аппарат поднялся в воздух на 3 м и провисел над землей 1 минуту.

Японская компания NEC Corp представила “летающую машину”: аппарат с четырьмя пропеллерами, который может парить в воздухе.

В ходе тестового полета машина вертикально поднялась на 3 м и провисела в воздухе 1 минуту. Проект поддерживает правительство Японии, которое надеется, что к 2030-ым годам подобные машины получат распространение, сообщает AP News. Власти надеются упростить транспортное сообщение между островами с помощью летающих машин.

Главными проблемами остаются источник питания для машины, вопросы безопасности и регулирования такого способа транспорта. Сама компания считает, что машины смогут быть полезными как при доставке грузов, так и в космических операциях.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Красный Бор защитили от беспилотников.

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